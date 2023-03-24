وزير الثقافة الموريتاني: أشكر إيطاليا على قرار فتح سفارة ببلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الثقافة، الشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في جمهورية موريتانيا الإسلامية، محمد ولد سويدات، إن “بلادي تشكر إيطاليا على قرارها فتح سفارة في العاصمة نواكشوط”، مبيناً أن “مبادرات كهذه تحتفي بهذا القرار وباختيار نواكشوط عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي 2023”.

وفي كلمته خلال حدث: “نواكشوط: سحر عربي بين الماضي والمستقبل”، الذي نظمته مؤسسة (ليوناردو ميد ـ أور) لتبادل الخبرات والتكنلوجيا، في روما الجمعة، بالتعاون مع وزارة الثقافة الموريتانية وسفارة موريتانيا في إيطاليا، أضاف الوزير ولد سويدات: “نحن فخورون بالشراكات الوثيقة مع إيطاليا، كذلك من وجهة نظر ثقافية”.

وذكر الوزير أن، “هوية بلدنا تقوم على احترام الثقافات، وكذلك على الإعجاب بالتاريخ الإنساني المشترك”. وبهذا الصدد “سعينا دائمًا إلى التواصل مع مثقفي العالم، ومن أجل، مثلت أمتنا منارة للثقافة”.

وخلص ولد سويدات معرباً عن “الأمل بأن يساعد زرع ثقافة المودة بين جميع شعوب العالم على التعايش ونشر السلام بين الشعوب”.