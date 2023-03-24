إيطاليا تمنح الشرطة الصومالية مدرعتين من طراز VM

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، أن الأيام الأخيرة، شهدت مراسيم تسليم مدرعتين من طراز VM ومعدات أخرى تستخدم من أجل إحلال النظام العام، لقوات الشرطة الصومالية.

وقالت مذكرة للوزارة صدرت الجمعة، إن “تسليم المركبات، قيد الاستخدام حالياً من قبل سلاح الدرك (كارابنييري) في أفواجه المتنقلة، تم من قبل قائد فرقة (ميديات 18)، العقيد لوتشانو كالابروه، إلى مفوض الشرطة العميد سلوب أحمد فيرين، بحضور وزير الداخلية الصومالي محمود أحمد شيخ علي (دوديش)، قائد بعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال العميد روبرتو فيلييتّا والعميد فولفيو پولي القائد القادم للبعثة”.

وذكر البيان الدفاعي، أن هذه العملية، تأتي تنفيذا لـ”الترتيبات الفنية” بين سلاح الـ(كارابينييري) وقوات الشرطة الصومالية، الموقع بالعاصمة مقديشو في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2022″. وهو “نشاط يندرج في إطار جهود التعاون المشترك الهادف إلى مكافحة الإرهاب الدولي، وكذلك من خلال زيادة القدرات العملياتية لقوات الشرطة الصومالية”.

وأشار البيان، إلى أنه “على هامش التسليم الذي جرى بحضور السفير الإيطالي بالصومال، ألبرتو ڤيكّي، عقدت اجتماعات لقائد (مياديت) مع وزير الداخلية والمدير العام لوزارة الداخلية الصومالية، ومدير إدارة الدراسات والتدريب في قوة الشرطة الصومالية، وكذلك مع ممثلي بعثتي الاتحاد الأوروبي التدريبة في الصومال (EUTM)، وبناء القدرات البحرية الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي (EUCAP)”.