إيطاليا: سفينة إنسانية تنقذ 190 مهاجراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر أمنية إيطالية، إن إحدى سفن المنظمات الإنسانية، قامت بإنقاذ 190 مهاجراً في منطقة البحث والإنقاذ بوسط البحر المتوسط.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “سفينة (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، أنقذت مجموعة، على أثر بلاغ من مشروع (Alarm Phone) الإنساني، التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “سفينة أطباء بلا حدود، وصلت إلى موقع القارب بعد أن قامت سفينة الدورية الفرنسية (لويز ميشيل) بتثبيت وضع القارب الذي كان في محنة ووزعت سترات النجاة على راكبيه”.

وخلصت المصادر الى القول، إن “من بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم، هناك عشرات القاصرين أيضاً”.