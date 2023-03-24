إيطاليا: ارتفاع طفيف بعدوى كوفيد إلى 0.96 لكنها تبقى دون عتبة الوباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن المعهد العالي الإيطالي للصحة، أن “في الفترة من 1 إلى 14 آذار/مارس، بلغ متوسط ​​وقت الاستجابة المحسوبة على الحالات المصحوبة بأعراض 0.96 (في مدى يتراوح بين 0.84-1.18)، وهو بزيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع السابق، لكنه أقل من عتبة الوباء على أية حال”.

وذكر معهد الصحة في نشرة الرصد الأسبوعية، الصادرة عن غرفة التحكم التابعة له بوزارة الصحة، أن مؤشر انتشار العدوى (Rt) “على أساس حالات الاستشفاء، مستقر ودون عتبة الوباء”، إذ بلغ 0.89 (في مدى بين 0.84-0.94) في 14 آذار/مارس، بينما كان قد توقف عند 0.87 (0.82-0.92) حتى السابع من الشهر الجاري”.

وسلط التقرير الضوء على أن معدل الإصابات الأسبوعي، قد “تناقص بشكل طفيف على المستوى الوطني، ليصل إلى 38 حالة لكل 100 ألف نسمة، في الفترة من 17-23 آذار/مارس”، وذلك “مقابل 40 حالة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع الممتد من 10-16 الشهر الجاري”.