ميلوني: لا خطر بشأن الدفعة القادمة لأموال خطة الصمود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ روما ـ علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، على صرف القسط التالي لأموال الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (NRRP) بالقول: “لا أرى أية مخاطر على الإطلاق”، من هذه الناحية، فـ”هناك عمل جاد وتعاوني للغاية”.

وأكدت ميلوني في تصريحات من بروكسل الجمعة، أنه “لا توجد مشاكل في ضوء الموعد النهائي المقرر في نهاية آذار/مارس” الجاري، مذكّرة بأن حكومتها “ورثت وضعا يتطلب منا العمل بسرعة كبيرة”.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن “هذا ما نقوم به، ولقد تحدثت الآن عن ذلك مع أورسولا فون دير لاين”، ويبدو “لي أن المفوضية تقدر العمل الجاد الذي تقوم به إيطاليا من وجهة النظر هذه، وكذلك جميع القرارات التي اتخذنا هذه قرارات نشاطرها، ولست أرى أية مخاطر”.