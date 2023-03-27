البابا: لنبقَ قريبين من ضحايا زلزال تركيا وسورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعرب البابا فرنسيس عن قربه من ضحايا زلزال تركيا وسورية، وكذلك من سكان ولاية ميسيسيبي الأمريكية، إثر ضربها بإعصار مدمّر.

ووفقاً لما نشرته إذاعة الفاتيكان، فبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم أمس الأحد، حيا البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وقال: أيها الإخوة والأخوات في عيد البشارة يوم أمس، جددنا تكرُّسنا لقلب مريم الطاهر، في اليقين أن وحده ارتداد القلوب يمكنه أن يفتح الدرب التي تقود إلى السلام”.

وتابع: “لذلك، فلنواصل الصلاة من أجل الشعب الأوكراني المُعذّب. ولنبقَ قريبين أيضًا من ضحايا زلزال تركيا وسورية، الذين قد خُصِّصت لهم حملة جمع التبرعات الخاصة، التي تقام اليوم في جميع رعايا إيطاليا”.

وخلص الحبر الأعظم الى القول: “لنصلِّ أيضًا من أجل سكان ولاية ميسيسيبي الذين ضربهم إعصار مدمر”.