إيطاليا: 23730 حالة إصابة بكوفيد و212 حالة وفاة الأسبوع الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الصحة الإيطالية، إن عدد الإصابات والوفيات بوباء كوفيد 19 يستمر بالانخفاض في أنحاء البلاد، وإن كان بشكل طفيف.

وأضافت الوزارة في نشرتها الأسبوعية، أن خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 آذار/مارس، تم تسجيل 23,730 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا”، أي “بانخفاض بنسبة 1.1٪ مقارنة بالأسبوع السابق (عندما كانت هناك 23,988 حالة عدوى)”. بينما “تم تسجيل 212 حالة وفاة خلال 7 أيام، وبانخفاض قدره 1.9٪ مقارنة بالأسبوع السابق”، عندما كانت 216 حالة.

وذكرت النشرة التي تصور اتجاه الوضع الوبائي في البلاد، أن “معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بكوفيد 19 قد ارتفع بشكل طفيف، اذ استقر عند نسبة 5.2٪، بزيادة بحاصل 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق”، عندما كانت قد توقفت عند نسبة 5٪.

ومن ناحية تحاليل الكشف المجراة في 7 أيام، فهي “ما تزال تتناقص”، إذ “أشارت النشرة الصحية إلى إجمالي بلغ 452,747 مسحة”، أي “ما يعادل انخفاضا بنسبة 5.3٪ أقل من الأسبوع السابق”، عندما تم إجراء 477,908 تحاليل.