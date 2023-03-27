الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن تحقيقات تخريب خط نورد ستريم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك ـ يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار روسي – صيني بشأن تحقيق دولي في قضية تخريب خطي أنابيب غاز نورد ستريم 1 و2.

ويقترح نص مشروع القرار على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنشاء لجنة دولية مستقلة لإجراء تحقيق متكامل، شفاف وحيادي في جميع جوانب عمل التخريب على خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، بما في ذلك تحديد الجناة، الجهات الراعية لهم، المنظمين والمتواطئين معهم.

هذا وينبغي على غوتيريش تعيين خبراء لهذه اللجنة، وإذا تمت الموافقة على القرار، فسيتعين عليه تقديم توصيات بشأن إنشائه في غضون 30 يومًا. كما تشجع الوثيقة الدول التي تجري تحقيقاتها الخاصة على التعاون الكامل مع اللجنة وتبادل المعلومات معها. وتحث الوثيقة هذه الدول على تبادل المعلومات مع الأطراف الأخرى المهتمة كذلك.

وكانت روسيا قد أعدت النسخة الأولى من القرار الخاص بنورد ستريم في أواخر شباط/فبراير الماضي، لكنها لم تطرحها للتصويت على الفور، وبدلاً من ذلك دعت أعضاء مجلس الأمن لمناقشة الوثيقة. ومنذ ذلك الحين، عُقدت ثلاث جولات من المشاورات.