إيطاليا: استمرار نقل المهاجرين من النقاط الساخنة الصقلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ تحدثت مصادر أمنية إيطالية عن “سباق مع الزمن” يجري في لامبيدوزا لإخلاء المنطقة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي عادت إلى حالة الطوارئ مرة أخرى بعد وابل من الوافدين في الأيام الأخيرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “تم تسجيل 43 عملية رسوّ يوم الجمعة الماضي، مع وصول ما يقرب الـ1800 شخص، 37 رسوّ آخر يوم السبت مع أكثر من 1300 مهاجر، و5 فقط يوم أمس مع 186 شخصاً”.

وقالت المصادر الأمنية إن “مديرية محافظة أغريجينتو، تعمل بالاتفاق مع مقر وزارة الداخلية، قصر (فيمينالي) بلا كلل على خطة النقل”، بينما “وصلت سفينة (ديتشوتّي) التابعة لقوات خفر السواحل مساء أمس إلى كبرى جرز الأرخبيل الصقلي، لنقل أكثر من 520 شخصًا إلى مقاطعة كالابريا (جنوب)”.

وخلصت المصادر الى القول، إنه “قبل ذلك بقليل، استقل 363 شخصاً العبّارة التي وصلت إلى بورتو إمبيدوكلي فجر اليوم”، بينما “يتم التخطيط لعمليات نقل أخرى اليوم بواسطة طائرة عسكرية”.