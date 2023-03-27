وزير الداخلية الإيطالي يعلن زيارة تونس الشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتّيو بيانتيدوزي عن زيارة إلى تونس في شهر نيسان/أبريل المقبل، وذلك في إطار جهود الحكومة للحد من تدفقات المهاجرين المنطلقة من هناك.

وقال الوزير في حدث نظمه حزب الرابطة مساء أمس الاحد بمدينة ميلانو “المشكلة الرئيسية هي مع تونس. الصعوبة في أنه في ذلك البلد، بسبب أوضاع داخلية، غالبًا ما يتغير المحاورون. لقد كنت هناك وسأعود مع المفوضة الأوروبية (للشؤون الداخلية)، في الأسبوع الثالث من شهر نيسان/أبريل”.

وأشار الوزير إلى أنه من المحتمل أن يصحبه في الزيارة وزيرا الداخلية الفرنسي والألماني. وقال “الهدف هو التعاون مع تونس من أجل الحد من المغادرات والتأكد من تسهيل الإعادة. بالطبع، نحتاج إلى أن نرى ما سيكون عليه موقف الدول الأوروبية الأخرى، لكنني مقتنع بأنه بهذه الطريقة يمكننا أيضًا تقديم مساعدات”. وأردف “على أي حال، وقف التدفقات يجب أن يكون الإجراء الأول الذي يجب مناقشته”.