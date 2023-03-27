البابا: الاختلاف يحفِّز إبداعاً ويخلق توتراً يدفع تقدم البشريّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس: “لا ننسينَّ أبدًا أن الاختلافات تحفِّز الإبداع، وتخلق التوتر وفي حل التوتر يكمن تقدم البشريّة”.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فقد استقبل البابا في القصر الرسولي بالفاتيكان الاثنين، المشاركين في لقاء: “حوارات مينيرفا”، الذي تنظّمه دائرة الثقافة والتربية، وبالمناسبة رحّب بالضيوف، قائلا، إنَّ “التكنولوجيا مفيدة جدًّا للبشرية. لنفكر في التطورات التي لا تُعدّ في مجالات الطب والهندسة والاتصالات”.

وتابع: “بينما نعترف بفوائد العلم والتكنولوجيا، نرى فيها دليلاً على إبداع الإنسان ونبل دعوته للمشاركة بمسؤولية في عمل الله الخلّاق. من هذا المنظور، أعتقد أن تطوير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لديه القدرة على تقديم مساهمة مفيدة لمستقبل البشرية”.

وأردف: “لذلك، أنا متأكد من أن هذه الإمكانات لن تتحقق إلا إذا كانت هناك رغبة صادق من جانب الذين يطورون التقنيات للعمل بشكل أخلاقي ومسؤول. وبهذا المعنى، يُشجّعنا التزام الكثيرين من الذين يعملون في هذه المجالات لكي يضمنوا أن تتركز التكنولوجيا على الإنسان، وتقوم على أسس أخلاقية في التصميم وأن تكون موجّهة إلى الخير”.

وأشار البابا إلى أن “وحده حوار شامل، يسعى فيه الأشخاص إلى الحقيقة معًا، يمكنه أن يُظهر توافقًا حقيقيًا؛ ويمكنه أن يتحقق إذا تقاسمنا القناعة بأن في واقع الكائن البشري والمجتمع، هناك سلسلة من الهيكليات الأساسية التي تدعم تطورهما وبقائهما على قيد الحياة”. ولذلك “فإن القيمة الأساسية التي علينا أن نعترف بها ونعززها هي كرامة الشخص البشري”.

وخلص بيرغوليو الى القول: “لذلك أدعوكم، في مداولاتكم، لكي تجعلوا الكرامة المتأصلة لكل رجل وامرأة المعيار الأساسي في تقييم التقنيات الناشئة، التي تكشف عن إيجابيتها الأخلاقية بقدر ما تساعد على إظهار هذه الكرامة وزيادة التعبير عنها على جميع مستويات الحياة البشريّة”.