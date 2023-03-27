تاياني: نتابع اضطرابات البنوك لكن دون خلق دراما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، متابعة الاضطرابات التي تشهدها البنوك، لكن بدون خلق دراما.

وتعليقاً على التوترات التي تشهدها أسواق العملات عقب صعوبات واجهها مصرفان أمريكيان وثالث سويسري، أضاف نائب رئيس الوزراء، أن “هذه اضطرابات يجب متابعتها، لكن البنك المركزي الأوروبي واتحاد المصارف الايطالية (ABI) أيضاً، أعطيا اشارات مطمئنة”.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن “الحكومة تتابع كل ما يحدث في العالم من وجهة نظر سياسية، اقتصادية ومالية، لكن علينا ألا نخلق دراما مفرطة”. وأردف: “علينا أن نتابع ما يحدث، وحتى رئيس الولايات المتحدة (جو بايدن) قلص حجم المسألة المتعلقة بالبنكين”.

وتابع رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “أما بالنسبة لقضية مصرف (Credit Suisse)، فيبدو لي أنه تم حلها”، مبيناً أن “البنك المركزي الأوروبي، (بانكا ديتاليا) والحكومة يتابعون كل ما يحدث، لكن لا يجب أن نعظم الأمور”.

وشدد تاياني على أن “علينا ألا نروّع الأسواق، وان نستمع لما قالته (رئيسة المركزي الأوروبي كريستين) لاغارد، وما يقوله (ABI) أيضاً: ألا داعي للقلق، كذلك لأننا في أوروبا وضعنا ​​قواعد احترازية تهدف إلى منع الأزمات مثل هذه، منذ الأزمة التي خلقها إفلاس بنك ليمان براذرز الأمريكي عام 2008”.