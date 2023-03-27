فون دير لاين تلقي خطابا هاما عن العلاقات مع الصين قبل زيارتها لبكين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- ستلقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس المقبل “خطابا هاما” حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، وذلك قبل زيارة إلى بكين الأسبوع المقبل، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وستلقي رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي خطابها في حدث ينظمه معهد مركاتور لدراسات الصين (MERICS) ، الذي يتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا له، ومركز السياسة الأوروبية (EPC)

وأشار المتحدث باسم المفوضية إيريك مامير خلال إيجاز مع الصحافة، إلى أن التفاصيل “اللوجستية” لزيارة فون دير لاين “ما زالت قيد التحديد”، مؤكدا على أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن الصين “شريك مهم للغاية في العلاقات الدولية في العديد من القضايا ذات الصلة”.

ونوه المتحدث بأن زيارة فون دير لاين “ليست جزءًا من زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى الصين” ، وبالتالي فإن اجتماعات رئيسة المفوضية ستكون “مختلفة” جزئيًا عن اجتماعات ماكرون.

يشار إلى أن فون دير لاين أعربت في أكثر من مناسبة عن قلقها حيال الصداقة اللامحدودة بين روسيا والصين، في سياق الحرب في أوكرانيا.