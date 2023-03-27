متحدث أوروبي: نثق في المؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تتابع “عن كثب” الأحداث في إسرائيل، في إشارة الاحتجاجات المتواصلة التي تنتظم الدولة العبرية احتجاجا على مشروع قانون لحكومة بنيامين نتنياهو لإصلاحات قضائية مثيرة للجدل.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو خلال مؤتمر صحفي الاثنين في بروكسل “ما زلنا نثق بقدرة المؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية على التعامل مع هذه القضية. نحن نتابع النقاش الذي يجري بطريقة حيوية للغاية من قبل جميع الأطراف المعنية في المجتمع الإسرائيلي”.

وأضاف “ليس من واجبنا التعليق على أمور داخلية”.