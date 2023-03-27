سالفيني يصف تدفقات الهجرة بـ”هجوم إجرامي” على بلاده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف نائب رئيس الوزراء وزير البنية التحتية في الحكومة الإيطالية ماتّيو سالفيني التصاعد الأخير في تدفقات المهاجرين نحو سواحل بلاده الجنوبية بـ”هجوم من المجرمين قيد التقدم”، في إشارة تجارة تهريب البشر.

وقال سالفيني، على هامش تجمع انتخابي محلي الاثنين في مدينة ترييستي (شمال شرق) “إذا كان الاتحاد الأوروبي اتحادًا حقيقيا، فنحن ننتظر المساعدة، لأن إيطاليا لا يمكنها وحدها معالجة هذه المشكلة. لا يمكننا تحمل ذلك من الناحية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف زعيم حزب الرابطة “فإما أن يستيقظ الاتحاد الأوروبي الآن وإلا علينا التساؤل عن معنى وجوده”. وقال”ينبغي على بروكسل أن تقدم لنا، على الأقل، يد المساعدة أخيرًا فيما يتعلق بمراقبة وحماية الحدود وأمن الإيطاليين، مع المليارات التي تمنحها إيطاليا لأوروبا كل عام”.