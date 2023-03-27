وزير خارجية تونس: على أوروبا تفهّم خصوصية ودقة المرحلة التي نمر بها

جاء ذلك لدى استقباله في تونس المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، حسبما نقلت عنه وزارة الخارجية التونسية في بيان.

كما “نوّه الوزير خلال هذا اللقاء بالشراكة الاستراتيجية المتميزة الّتي تربط تونس بالاتّحاد الأوروبي” مؤكّدا أن تونس “تعوّل على إمكانياتها الذاتية وعلى الدعم الاقتصادي والمالي لشركائها، بما فيهم الاتحاد الأوروبي، لإنجاح مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.

وحسب البيان التونسي، نوه بدوره جينتيلوني “بأهمية الشراكة القائمة بين الطّرفين مبديّا استعداد الجانب الأوروبي مواصلة دعم تونس سواء على الصعيد الثنائي أو في ما يتعلق بالعلاقات مع صندوق النقد الدولي”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “تمّ خلال هذا اللقاء استعراض مختلف أوجه التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي وسبل تطويره في كافة المجالات لا سيما، الاستثمار والتربية والتعليم العالي والطاقة”، كما “تناول هذا اللقاء معالجة مسألة الهجرة بمختلف أبعادها وضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة”.