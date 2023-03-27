الاتحاد الاوروبي ينتقد وقف بوركينا فاسو لبث قناة فرانس24

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الاوروبي عن “الاسف” لقرار السلطات الانتقالية العسكرية في بوركينا فاسو بوقف بث قناة فرانس 24 التلفزيونية، في أعقاب اجراء الاخيرة لمقابلة مع زعيم تنظيم القاعدةفي المغرب.

وأشار المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الاوروبي، بيتر ستانو في مذكرة الاثنين، إلى أن الاتحاد “يأسف” أيضا لمضمون البيان الصحفي الصادر عن المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، والذي نعت فيه فرانس 24 بـ “وكالة اتصالات للإرهابيين”.

وشدد المتحدث على أن “مكافحة الإرهاب تتماشى مع حرية الصحافة وحرية الإعلام، وهما عنصران أساسيان لمجتمع سلمي وديمقراطي ، ولا ينبغي أن تستخدم كذريعة للحد من عمل الإعلام والصحفيين المستقلين”.