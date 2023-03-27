مجموعة متحدون من أجل التوافق: حاجة ماسة لإصلاح مجلس الأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعادت مجموعة (متحدون من أجل التوافق) التأكيد على “الحاجة الماسة لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لجعله أكثر تمثيلا وخضوعا للمساءلة وديمقراطية وشفافية وفعالية”.

حاء ذلك في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الإيطالية الاثنين في اعقاب اجتماع لكبار المسؤولين في الدول الاثني عشر بالمجموعة استضافته العاصمة روما.

وشددت المجموعة على أن ” الأزمات المستمرة والعدد المتزايد للصراعات أبرزت الحاجة إلى إصلاح مجدٍ لمجلس الأمن”، كونه “الهيئة الرئيسية المسؤولة عن صون السلم والأمن الدوليين”.

وأضاف البيان المشترك “نحن الآن أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى مجلس أمن يؤدي بشكل فعال مهمته”.

وتروج مجموعة (متحدون من أجل التوافق) لإنشاء مقاعد غير دائمة إضافية (مقاعد طويلة الأجل وأخرى لمدة عامين) وهذا من شأنه أن يسمح بمزيد من التناوب وتحسين الوصول لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة من المناطق الممثلة تمثيلا أقل من خلال انتخابات منتظمة.

(متحدون من أجل التوافق) هي مجموعة من البلدان من مناطق مختلفة من العالم (الأرجنتين، كندا، كولومبيا، كوستاريكا، إيطاليا، مالطا، المكسيك ، باكستان ، جمهورية كوريا ، سان مارينو ، إسبانيا ، تركيا) من أجل إصلاح شامل لمجلس الأمن.