إيطاليا تمتنع عن التصويت بشأن حظر محركات الاحتراق الداخلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- صادق وزراء الطاقة الأوروبيون اليوم الثلاثاء بالأغلبية على اللائحة الخاصة بحظر محركات البنزين والديزل في عام 2035.

وامتنعت إيطاليا وبلغاريا ورومانيا عن التصويت، بينما صوتت بولندا ضد اللائحة.

وصوتت ألمانيا لصالح القرار بعد الاتفاق على الاستخدام المستقبلي للوقود الاصطناعي المحايد للكربون (e-fuel) الذي تم التوصل إليه خلال عطلة نهاية الأسبوع مع المفوضية الأوروبية.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء وزير البنية التحتية ماتيو سالفيني أن “الحزم الإيطالي يضمن فرصة أخرى لبقاء محركات الاحتراق على قيد الحياة، حتى بعد عام 2035. والآن هناك حاجة إلى مزيد من الشجاعة”، مشيرا إلى أن “المقاربة الأيديولوجية للمفوضية الاوروبية اقتصرت على الانفتاح على الوقود الإلكتروني”.

وقال “نحن على ثقة من أن الخبراء سيكونون أيضًا قادرين على إثبات استدامة الوقود الحيوي. يجب تفسير موقف حكومتنا في بروكسل بهذا المعنى: هذا ليس كافياً بعد ونحن مصممون على أن تسود العقلانية”.

وأضاف سالفيني “الأهداف تظل دائمًا كما هي: حماية البيئة والوظائف والشركات. وفي العام المقبل سيكون هناك برلمان أوروبي جديد ومفوضية جديدة: المعركة لم تنته بعد”.

ولكن البرلماني الإيطالي المعارض المنتمي لحزب (أوروبا+) بينيديتو ديلا فيدوفا، قال “كما هو متوقع، نفذت حكومة ميلوني إستراتيجية فاشلة بشأن اللوائح الأوروبية الخاصة بالسيارات”.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية السابق “لم تتحصل (الحكومة) على أي شيء مما طُلبته وبامتناع عديم الجدوى عن التصويت أظهرت فقط عزلتها أمام الدول الكبرى مثل فرنسا وألمانيا، التي صوتت لصالح اللائحة”.