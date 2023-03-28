رئيس أساقفة إيطاليا: لدينا مشكلة في اليد العاملة ونمنع قدوم المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلط رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي الضوء على أن “هناك شيء ما خاطئ”، من ناحية الهجرة في القارة العجوز.

وأضاف الكاردينال تزوپّي، في حديثه أثناء تقديم التقرير الأول لمؤسسة (كاريبولو) المصرفية الخيرية، حول اللامساواة في إيطاليا، أن “في أوروبا، لدينا مشكلة في القوى العاملة، لكننا لا نسمح للمهاجرين بالمجيء إلينا”، وكذلك “لا نوفر الوسائل اللازمة لتلبية هذه الحاجة”.

وبالتطرق إلى موضوع القاصرين غير المصحوبين بذويهم، قال الكاردينال تزوپّي، إن هذه القضية “واحدة من أسوأ حالات عدم المساواة، نظراً لوجود عدد كبير من هؤلاء الفتية”، والذين “لا نتمكن من منحهم الفرص اللازمة إلا بصعوبة”.