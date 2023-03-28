رئيس أركان سلاح الجو الإيطالي: الروح العسكرية تدفعنا لمنع القتال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد رئيس أركان القوات الجوية الإيطالية، الجنرال لوكا غوريتّي، الاستعداد للمساهمة بالحرب في أوكرانيا، “لكن الروح العسكرية تدفعنا لمنع القتال”.

وفي تصريحات صحافية على هامش الاحتفالات بيوم القوة الجوية، في ساحة بينتشو وسط روما، الثلاثاء، قال الجنرال غوريتّي بشأن تعقيد سيناريو الحرب في قلب أوروبا، إن “مشكلتي هي محاولة بث الأمان والثقة لدى الرجال أولاً، الذين يجب أن يؤدوا عملهم بشكل جيد”، بعد ذلك “يجب أن أكون جاهزًا عند الحاجة، لتلبية احتياجات البلد، هذه هي وظيفتي والتفويض الموكل إلي”.

وأشار غوريتّي إلى أن “القوات الجوية جاهزة، لكنني أتمنى ألا أضطر إلى حشدها، لأن هذه ليست الروح العسكرية، التي لا تتمثل بالذهاب إلى الحرب”، واختتم مؤكداً إن “روح الجيش هي أن يكون رادعًا لمنع الحرب، التي لا أحد منا يرغب بتأجيجها، ويمكنني أن أؤكد لكم ذلك”.