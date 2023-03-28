تاياني يلتقي المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الايطالي، أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، جوتا أوربيلينين.

وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية بأن تاياني وأوربيلينين أعربا عن دعمهما لمبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي (EU Global Gateway)، وهي “استراتيجية استثمارية للبنية التحتية المستدامة، تتصدى لأكثر التحديات العالمية إلحاحًا، من تغير المناخ إلى أنظمة الصحة والطاقة والتعليم والتدريب”.

كما أكدا على الحاجة إلى زيادة (مبادرات فريق أوروبا) لتطوير البنى التحتية التي تربط على وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي بأفريقيا. وأعرب رئيس الدبلوماسية الإيطالية والمفوضة الاوروبية عن “عزمهما البناء على نهج البوابة العالمية لعرض إيجابي للدول الشريكة وإعطاء الأولوية لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر المحلي والاتصالات الكهربائية، بالإضافة إلى تعزيز القطاع الخاص القاري والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والنمو المستدام والحفاظ على التنوع البيولوجي والتحول الرقمي والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية”.

وتوصف مبادرة البوابة العالمية الأوروبية بأنها الرد الاوروبي على مشروع الحزام والطريق الصيني.