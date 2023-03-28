المفوضية الأوروبية: 331 مليون يورو في مساعدات إنسانية لمنطقة القرن الأفريقي الكبرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص حوالي 331 مليون يورو كمساعدات إنسانية لدول منطقة القرن الأفريقي الكبرى، تستهدف في المقام الأول انعدام الأمن الغذائي بالإضافة إلى تلبية احتياجات النازحين واللاجئين والتأهب للكوارث والتعليم في حالات الطوارئ.

وأشار الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أن منطقة القرن الأفريقي تواجه أزمات إنسانية متعددة ومتداخلة، حيث يوجد أكثر من 50 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الغذائية.

وستدعم الموارد مشاريع إنسانية في جيبوتي (نصف مليون يورو) وإثيوبيا (60.5 مليون يورو) وكينيا (12.5 مليون يورو) والصومال (72 مليون يورو) وجنوب السودان (82 مليون يورو) والسودان (73 مليون يورو) وأوغندا (30 مليون يورو).

ونوهت بأنه من إجمالي الأموال المخصصة للمنطقة، سيتم وضع حوالي 8 ملايين يورو للتأهب للكوارث.

وتشمل الأولويات الأخرى حماية المدنيين ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وللأمن الغذائي والتغذية وتعليم الأطفال المحاصرين في حالات الطوارئ. كما سيتم إعطاء الأولوية للاحتياجات العاجلة للاجئين والمشردين.

وشددت المفوضية على أنها ستركز بشكل خاص على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.