عقوبات أمريكية على شخصيات بالنظام السوري “ضالعة في تجارة الأمفيتامين”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن عقوبات، بالتنسيق مع المملكة المتحدة، بحق ستة أفراد من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد وكيانين مملوكين لأحد الافراد “لتسهيل إنتاج وتصدير المنشط الأمفيتاميني المعروف باسم الكبتاغون في سورية ولبنان”.

وحسب وزارة الخارجية الامريكية، فإن الأفراد والكيانات المدرجة اليوم في قائمة العقوبات “مكنوا النظام السوري من مواصلة ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب السوري من خلال توفير الأموال للنظام المتأتية من تجارة المخدرات غير المشروعة”.

وشدد بلينكن على أن “الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع حلفائنا وشركائنا لاستهداف تجار المخدرات غير المشروعة وأولئك الذين يقدمون الدعم للحرب الشرسة للنظام السوري”، حسبما نقلت عنه وزارة الخارجية

ووفق وزارة الخزانة الامريكية، فإن العقوبات تشمل خالد قدور (قدور) وهو رجل أعمال سوري ومقرّب من ماهر الأسد. سامر كمال الأسد (سامر) هو ابن عم الرئيس الأسد ويشرف على منشآت إنتاج الكبتاغون الرئيسية في اللاذقية التي يسيطر عليها النظام. وسيم بديع الأسد (وسيم) ابن عم آخر للرئيس الأسد. عماد أبو زريق (زريق) ، قائد سابق في الجيش السوري الحر يقود الآن ميليشيا تابعة للمخابرات العسكرية السورية. كما تطال العقوبات نوح زعيتر هو مواطن لبناني له علاقات وثيقة مع كل من الفرقة الرابعة التابعة للجيش العربي السوري وبعض أعضاء حزب الله. وهو تاجر أسلحة معروف ومهرب مخدرات ومطلوب حاليا من قبل السلطات اللبنانية بتهمة تهريب المخدرات.