منظمة العمل الدولية: ضرورة تقديم دعم عاجل لسورية وتركيا لتعزيز سبل كسب الرزق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حثت منظمة العمل الدولية على ضرورة تقديم دعم عاجل لسورية وتركيا في مجال تعزيز سبل كسب الرزق لمنع الانزلاق إلى الفقر وزيادة عمالة الأطفال بعد الزلازل المدمرة التي ضربت أجزاء من البلدين الشهر الماضي.

وأظهرت النتائج الأولية لتقرير تقييمي أجرته المنظمة حول أثر الزلزال على سوق العمل، إن مئات آلاف العاملين في البلدين فقدوا مصادر كسب رزقهم بسبب هذه الكارثة.

وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية غيلبرت هونغبو على أن تعزيز فرص العمل، أمر أساسي للاستجابة الناجحة والجامعة للزلزال. وقال “يمكن للناس أن يبدأوا في إعادة بناء حياتهم إذا أعادوا بناء سبل كسب رزقهم. إننا مدينون لأولئك الذين خسروا الكثير بسبب الزلزال، لنضمن إدماج مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل الكريم في عملية التعافي وإعادة البناء”، حسبما نقل عنه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

وتقدر منظمة العمل الدولية أن نحو 170 ألف شخص فقدوا وظائفهم بسبب الزلزال في سورية، المتأثر سوق عملها أصلا بالحرب المستمرة منذ 12 عاما. كما تأثر نحو 35 ألف مشروع متوسط الحجم وصغير ومتناهي الصغر. وقد أدت هذه البطالة المؤقتة إلى خسارة في الدخول تساوي 5.7 مليون دولار شهريا على الأقل.

والمناطق الخمس الأكثر تضررا في سورية هي حلب وحماة وإدلب واللاذقية وطرطوس، التي كانت موطنا لأكثر من 42% من سكان سورية بما في ذلك 7.1 مليون شخص في سن العمل الذي يبدأ من سن 16 عاما.

وفي تركيا ترك الزلزال نحو 660 ألف شخص غير قادرين على كسب رزقهم، وأكثر من 150 ألف مكان عمل غير صالح للاستعمال.

وحذرت منظمة العمل الدولية من المخاطر المتزايدة على السلامة والصحة الوظيفيتين وعمالة الأطفال. ويواجه العاملون المتضررون في تركيا خسارة في الدخل يقدر متوسطها بأكثر من 230 دولارا شهريا.