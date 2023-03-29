إيطاليا: 13٪ من الأسر لا يسد دخلها الاحتياجات الأساسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشفت احصائية أجريت في إيطاليا، أن “زيادة كلفة المعيشة التي شهدها العام الماضي بسبب الارتفاع الحاد لأسعار السلع والخدمات، تشكّل ضغطاً على الموارد المالية للعائلات الإيطالية، إذ ترى نسبة 13٪ منها أن دخلها غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الأساسية، كمصاريف الطعام أو تلك المتعلقة بالمنزل كالإيجار، الرهن العقاري والفواتير.

وانبثق عن تقرير “نظرة إلى الأسرة” لمرصد مؤسسة (نوميزما) الاستشارية، الذي صدر اليوم، أنه “تضاف إلى مجموعة العائلات هذه، التي يمكن تعريفها على أنها مهددة، مجموعة كبيرة أخرى (43٪ من العائلات التي تمت مقابلتها) والتي تقيّم دخلها على أنه كافٍ لتلبية هذه النفقات، في نوع من توازن غير مستقر، قد يكون عرضاً للخطر بسبب حدث غير متوقع، وأن كان متواضع الحجم”.

وأبرزت الدراسة التي أجريت في الأشهر الأخيرة، أن “السبب الرئيس لتصور عدم كفاية الموارد الاقتصادية المتاحة للأسر يتمثل بارتفاع تكلفة المعيشة: 78٪ من الأسر تعلن أنها غير راضية عن وضع دخلها بدرجة تتجاوز بكثير الصعوبات في العمل، والتي بلغت نسبتها 10٪”.

ووفقا لـ(نوميزما)، فإن “أي نفقات غير متوقعة، حتى وإن كانت صغيرة، يمكن أن تصبح مشكلة خطيرة تواجهها نسبة 22٪ من إجمالي العائلات، والتي قد ترتفع إلى 30٪ بين الأشخاص غير المسنين الذين يعيشون لوحدهم، وإلى 31٪ للوالدين الوحيدين مع أطفال (الزوج أو الزوجة فقط)، و41٪ للعائلات المستأجرة لمساكنها”.