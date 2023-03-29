سفينة إنقاذ: عار على أوروبا أننا موقوفون بلامبيدوزا بينما الناس يموتون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ استنكرت سفينة إنقاذ إنساني، أن “في هذه الأيام، غرقت سفينتا مهاجرين على الأقل، ونحن ممنوعون من ممارسة نشاط الإنقاذ بينما يُترك الناس يموتون كل يوم. إنه لأمر مخزٍ حقا وهذه الوفيات تلقي بثقلها على أوروبا”.

هذا هو الاتهام الذي وجهه طاقم سفينة (لويز ميشيل) التي كانت تابعة لقوات البحرية الفرنسية، وتستخدمها الآن منظمة إنسانية تحمل الاسم ذاته، التي تخضع لحجز إداري في ميناء لامبيدوزا بعد إنزالها 180 شخصاً يوم السبت الماضي، تم إنقاذهم في أربع عمليات مختلفة.

وقالت المنظمة غير الحكومية عن الحجز الذي من المقرر أن يستمر 20 يومًا تطبيقاً للمرسوم الأمني لوزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، إن “الاحتجاز قد تم لعدم تجاهلنا نداءات الاستغاثة التي وردتنا أثناء توجهنا إلى الميناء الآمن الذي خصص لنا، وكذلك لإنقاذنا الكثير من الأشخاص، وفقًا للسلطات الإيطالية”.