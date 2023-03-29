البابا لحجاج بولنديين: واصلوا دعم الأخوة والأخوات الأوكرانيين المتألمين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ حض البابا فرنسيس، مجموعة من الحجاج بولنديين قائلا: “استمروا بدعم إخوانكم وأخواتكم الذين يكابدون الأمرّين”، في أوكرانيا.

وخلال تحيته لمؤمنين ناطقين باللغة البولندية، والحاضرين في لقاء الأربعاء العام في ساحة القديس بطرس، ذكّر البابا، أنه “بعد أيام قليلة، سنستمع إلى وصف مؤثر لآلام المسيح”، في إشارة إلى يوم الجمعة العظيمة.

ودعا فرنسيس، الى أن “توقظ هذه القصة في قلوبكم، التوبة والانفتاح على محبة المسيح الذي أحبنا حتى النهاية. انزعوا عنكم الإنسان القديم، واحملوا الرب بحماس متجدد لكل أولئك الذي يعيشون بينكم”.

وخلص بيرغوليو بإطلاق “نداء قلبي” الجديد، قائلا: “دعونا نثابر على الصلاة وإبداء مشاعر القرب من أوكرانيا المعذبة”.