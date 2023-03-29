وزراء ايطاليون يحيطون مجلس النواب بقضايا الساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن مجلس النواب الإيطالي عن إحاطة يقدمها نخبة من الوزراء لقضايا الساعة، عصر اليوم الأربعاء.

وقال المجلس في بيان، إنه “عند تمام الساعة الثالثة، تبدأ الإحاطة التي ستبثها محطة التلفزة الوطنية (راي) على الهواء مباشرة، من قبل وزير العدل، كارلو نورديو، حول التعديلات التشريعية المتعلقة بجرائم التعذيب أو التحريض على التعذيب”، في بعض سجون البلاد.

وذكر البيان، أن “وزير الدفاع غويدو كروزيتّو، سيجيب على سؤال حول الدعم العسكري لأوكرانيا، مع إشارة خاصة إلى نوع الإمدادات والملامح الاقتصادية والمالية ذات الصلة”. بينما “يرد وزير البنية التحتية والنقل، ماتيو سالفيني، على أسئلة عن المبادرات الهادفة إلى حماية البنية التحتية لنقل البيانات الاستراتيجية التي تحتفظ بها الشركة العامة للاتصالات (TIM) حاليًا”.

كما، سيقف الوزير أيضاً على وضع “تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (NRRP) بشأن الرقمنة، تطوير البنية التحتية لمقاطعة فريولي فينيتسيا جوليا”، وذلك “بشأن أعمال تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية المتعلقة بخطي باليرمو-كاتانيا وباليرمو-روما، والآثار المترتبة لذلك على أوقات الرحلات”.

وتجيب وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية، مارينا إلفيرا كالديروني، على “الأسئلة المتعلقة بحالة تنفيذ أحكام مرسوم القانون رقم 5 لعام 2023، المتعلق بتقديم قسيمة شراء خدمات النقل العام المحلية والسكك الحديدية، بشأن مبادرات مواجهة فقدان القوة الشرائية للأجور، مع إشارة خاصة إلى تجديد عقود العمل الجماعية منتهية الصلاحية، المبادرات الهادفة إلى مراقبة الإنفاق على الضمان الاجتماعي، وما يتعلق بآفاق إصلاح نظام المعاشات التقاعدية”.