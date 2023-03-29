إيطاليا: نقل مهاجرين و4 جثث من لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية، إن عمليات نقل المهاجرين من النقاط الساخنة في لامبيدوزا تتواصل، بما في ذلك 4 جثث أيضاً، يتم نقلها عن طريق السفن.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “الجثث تركت لامبيدوزا هذا الصباح على متن العبّارة التي ستصل إلى منطقة بورتو إمبيدوكلي عند المساء”، حيث “سيتم دفن التوابيت في مقبرة مونتيفاغو بمحافظة أغريجينتو”، والتي “لا تضم ضحايا حادث تحطم سفينة الأخير الذي وقع في منطقة البحث والإنقاذ المالطية”.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “سيتم أيضاً نقل 170 مهاجراً على متن السفينة، بناء على أمر محافظة أغريجينتو، التي تنظم بالاتفاق مع قصر (ڤيمينالي)، مقر وزارة الداخلية، عمليات النقل لتخفيف الضغط على النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي يوجد فيها حالياً حوالي 1500 ضيف، بينما لا تتجاوز سعتها الـ400 محل”.

وأوضحت المصادر، أن “الظروف البحرية السيئة منعت السفن من الرسوّ في الأيام الأخيرة، مما أعاق بشكل فعال حركة المهاجرين”. وأن “400 مهاجر، يجب أن يغادروا عند المساء أيضاً على متن العبارة المجدولة، تاركين نقطة إمبرياكولا”. واختتمت بالقول إنه “في هذه الأثناء، لم تشهد سواحل كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي عمليات إنزال الليلة الماضية”.