إيطاليا: ارتفاع الصادرات في شباط لخارج الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن التبادل التجاري مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، شهد في شهر شباط/فبراير الماضي زيادة دورية للصادرات بنسبة 1.7٪، وانخفاضًا في الواردات بـ1.8٪، مقابل نمو الصادرات على أساس سنوي بنسبة 17٪ بينما تنخفض الواردات بنسبة 6.8٪.

وفسر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في بيان الأربعاء، “زيادة الصادرات على أساس شهري بشكل رئيسي، من خلال زيادة مبيعات السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 9.6٪، والطاقة بـ25.9٪”، بينما “انخفضت صادرات السلع الوسيطة بـ9.2٪ والسلع الاستهلاكية المعمرة بحاصل 3.6٪”. وأن “الانخفاض الدوري بالنسبة للواردات، يرجع إلى حد كبير إلى الانكماش في مشتريات الطاقة 6.7٪”.

وأشارت المعطيات إلى أن “النمو السنوي الذي شمل الصادرات بشكل عام، كان مستداماً للغاية بالنسبة للسلع الاستهلاكية غير المعمرة، التي ازدادت بنسبة 35.4٪”. من ناحية أخرى “عزي الانخفاض في الواردات إلى تراجع مشتريات الطاقة بنسبة 12.8٪، السلع الوسيطة بـ8.9٪ والسلع الاستهلاكية المعمرة بـ14.9٪”.