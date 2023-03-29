ميلوني: على ديمقراطياتنا العمل معا ضد التحديات غير المسبوقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني إن مؤتمر (قمة من أجل الديمقراطية) يمثل “فرصة عظيمة لديمقراطياتنا للعمل معا ضد التحديات غير المسبوقة والتهديدات الجديدة التي وضعها الوباء وعدوان روسيا الوحشي على أوكرانيا، ونحن جميعا نؤمن بالقيم الديمقراطية”.

وأشارت ميلوني، مخاطبة الأربعاء عبر دائرة الفيديو قمة الديمقراطية الثانية، التي يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أنه “كلما كان النمو مكثفًا وكانت التنمية الاجتماعية والاقتصادية أكثر ملاءمة، كلما اختار عدد أكبر من السكان الديمقراطية”.

وأردفت “لهذا السبب تدفع الحكومة الإيطالية بخطة (ماتي لأفريقيا)، وهي نموذج غير مفترس للتعاون من أجل إنشاء سلاسل قيمة ومساعدة الدول الأفريقية على العيش بشكل أفضل مع الموارد المتاحة لها “.