تاياني: على سياسات الدفاع عن البيئة ألا تنسى الإنسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، السياسات المعنية بحماية البيئة ألا تهمل الإنسان.

وقال الوزير تاياني متحدثًا في حدث بروما، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للاتحاد الإيطالي لصناعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة (Confapi) الأربعاء، إن “السياسيات التي لا تهتم إلا بالبيئة ستكون لديها رؤية واحدية أو جِبْتِيَّة، مماثلة لتلك التي تتبناها الديانات الجديدة”.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أنه “بدلاً من ذلك، يجب أيضًا مراعاة الجوانب الاجتماعية لمشكلة البيئة”، فـ”أنا مقتنع بأن علينا الدفاع عن البيئة ومكافحة التغيّر المناخ”. واستدرك: “لكننا بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت بعض الأهداف، كذلك الأوروبي المتمثل بالتحول إلى السيارات الكهربائية عام 2035، قابلة للتحقيق”.

وخلص الوزير تاياني ملفتاً إلى أن هذه الأهداف “إن لم تكن كذلك، فهناك خطر الدفع نحو نقل النشاطات الإنتاجية إلى الخارج”، مبيناً أن “ما سيتم الحصول عليه عندئذ، سيكون نتيجة عكسية”.

ووفقاً لموسوعة ويكيبيديا، فأن الواحدية أو الجِبْتِيَّة المترجمة عن المصطلح اليوناني (Pantheism) والتي تعني “الكل هو الله”، هي الاعتقاد بأن الكون أو الطبيعة، والله أو الألوهية، حقيقة واحدة، وترمز إلى فكرة “الله” كمبدأ مرتبط بالكون.