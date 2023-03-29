وزير الدفاع الإيطالي: لا نية لإرسال قوات لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-شدد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو على أن “إيطاليا ليس لديها نية لإرسال قوات إلى الميدان” في أوكرانيا وذلك خلال مساءلة برلمانية الأربعاء عن الدعم العسكري المقدم من روما لكييف.

وقال كروزيتّو “أنا مقتنع بأنه من الصواب تدريب القوات (الأوكرانية) على الدفاع عن المدن والمدنيين الأوكرانيين من الهجمات الروسية”، في إشارة إلى تشغيل منظومة (Samp-T) الدفاعية لأوكرانيا التي سترسلها إيطاليا بالتعاون مع فرنسا.

ونوه وزير الدفاع بأن المعدات العسكرية المرسلة إلى كييف “ليست مواد تستخدم للهجوم ولكن فقط للدفاع عن الشعب الأوكراني من الهجمات الصاروخية الروسية”.