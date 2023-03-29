البابا إلى المستشفى لإجراء “فحوصات مجدولة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي اليوم الأربعاء أن البابا فرنسيس أُدخِل إلى مستشفى (جيميللي) التعليمي الكاثوليكي بالعاصمة روما “لإجراء بعض الفحوصات المجدولة مسبقا”.

وكان البابا قد أجرى عملية إزالة جزء من القولون لتضيق الرتج في صيف عام 2021 وظل بنفس المستشفى لمدة أحد عشر يومًا.

وقد أكد البابا (86 عاما) مؤخرا، أنه “بصحة جيدة” عندما سُئل في مقابلة مع التلفزيون السويسري عن شعوره بعد عشر سنوات من البابوية. وقال “أنا عجوز. لدي مقاومة جسدية أقل، وتلك في الركبة كانت إذلالًا جسديًا، حتى لو أنها تلتئم جيدًا الآن”.