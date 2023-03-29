زيلينسكي، مخاطبا قمة الديمقراطية: روسيا في حالة حرب معكم جميعًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مخاطبا القمة الثانية للديمقراطية، التي افتتحها الأربعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن “روسيا في حالة حرب معكم جميعًا”.

واتهم، زيلينسكي في خطابه أمام القمة الافتراضية التي شارك فيها أكثر من مائة من القادة الدوليين، ، الكرملين “بمحاولة للتلاعب بالانتخابات والفساد والجرائم الإلكترونية وإشعال أزمات طاقة”.

وشدد الرئيس الأوكراني على أنه “ينبغي على الديمقراطيات أن تكون قادرة على التحرك دون تقديم تنازلات. يجب أن نتخلص من الوهم القائل بأن التسوية مع الشر يمكن تعطي شيئًا للحرية”. وقال “الديمقراطية بحاجة إلى نصر الآن”.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن لدى افتتاحه القمة عن تخصيص 690 مليون دولار لدعم الديمقراطية في العالم.