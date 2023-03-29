ايطاليا: زيلينسكي يشكر ميلوني على تنظيم مؤتمر إعادة الإعمار أواخر الشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعرب خلال المكالمة الهاتفية التي جرت اليوم الأربعاء مع رئيسة الوزراء جورجا عن “تقديره” لتنظيم مؤتمر روما المقبل حول إعادة إعمار أوكرانيا المقرر عقده في 26 نيسان/أبريل القادم، والذي يعتبر “فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين الشركات الإيطالية وأوكرانيا”.

وأفادت المذكرة الصادرة بهذا الصدد، بأن “الرئيس الأوكراني أعرب عن امتنانه لإيطاليا”، مستذكرا “زيارة ميلوني إلى كييف في 21 شباط/فبراير الماضي ومخاطبته للبرلمان الإيطالي في 21 آذار/مارس عشية انعقاد قمة أوروبية”.

وتحدث زيلينسكي -وفق المذكرة- عن “دوافع قوية للجيش الأوكراني وأعرب عن ثقته في القدرة لصد هجمات روسيا دفاعاً عن وحدة أراضي أوكرانيا، أيضا بفضل مساعدة الدول الغربية، بما في ذلك إيطاليا”، واتفق الجانبان “الحاجة إلى السعي لتحقيق سلام عادل”.