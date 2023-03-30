زيلينسكي: في أقوال ميلوني تصميم أوروبي حقيقي في الدفاع عن الحرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه شكر في المحادثة الهاتفية رئيس الوزراء جورجا ميلوني “على نزاهتها وتصميمها والقوة الأوروبية الحقيقية التي تشعر بها في أقوالها وأفعالها في الدفاع عن الحرية”:

وأشار زيلينسكي في خطابه المعتاد مساء أمس إلى أن الحديث استعرض “العلاقات الثنائية والوضع العام في دفاعنا ضد العدوان الروسي”.

وقال إنه أطلع ميلوني على “الوضع في ساحة المعركة واحتياجاتنا”.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية قد كتبت أمس في تغريدة على منصة (تويتر) في أعقاب المكالمة “نحن مع أوكرانيا. لقد أكدت التزامنا وناقشت هدف سلام عادل ودائم”.