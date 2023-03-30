الاتحاد الأوروبي: اتفاق مؤقت برفع استهلاك الطاقة المتجددة لـ 42.5% عام 2030

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- توصل المجلس الأوروبي ومفاوضو البرلمان الأوروبي اليوم إلى اتفاق سياسي مؤقت لرفع حصة الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى 42.5% بحلول عام 2030 مع زيادة إرشادية إضافية بنسبة 2.5٪ تسمح بالوصول إلى 45%.

وستساهم كل دولة عضو في هذا الهدف المشترك، الذي سيعرض على المؤسستين الاوروبيتين للمصادقة عليه.

وحسب الرئاسة السويدية الدورية للمجلس الأوروبي، تمت الموافقة مؤقتًا على أهداف أكثر طموحًا خاصة بالقطاع في النقل والصناعة والمباني وتدفئة وتبريد المناطق.

ويتيح الاتفاق المؤقت للدول الأعضاء إمكانية الاختيار بين: إلزامية خفض كثافة الغازات الدفيئة بنسبة 14.5% في النقل من استخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، أو بنسبة 29% على الأقل من مصادر الطاقة المتجددة ضمن الاستهلاك النهائي للطاقة في قطاع النقل بحلول عام 2030.

وتحدد الاتفاقية المؤقتة هدفًا فرعيًا مجمعًا ملزمًا بنسبة 5.5 % للوقود الحيوي المتقدم (المشتق عمومًا من المواد الأولية غير الغذائية) والوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي (معظمه من الهيدروجين المتجدد والوقود الاصطناعي القائم على الهيدروجين) في حصة الطاقات المتجددة الموردة لقطاع النقل. ضمن هذا الهدف، هناك حد أدنى من 1% من الوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي (RFNBOs) في حصة الطاقات المتجددة التي يتم توفيرها لقطاع النقل في عام 2030.

وتنص الاتفاقية المؤقتة على أن يزيد قطاع الصناعة من استخدامه للطاقة المتجددة سنويًا بنسبة 1.6%، وعلى أن يأتي 42% من الهيدروجين المستخدم من الوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي (RFNBOs) بحلول عام 2030 وبنسبة 60% بحلول عام 2035.

كما تحدد الاتفاقية المؤقتة هدفًا إرشاديًا لا يقل عن 49% من حصة الطاقة المتجددة في المباني في عام 2030.

وتعزز الاتفاقية المؤقتة معايير الاستدامة لاستخدام الكتلة الحيوية للطاقة، من أجل تقليل مخاطر إنتاج الطاقة الحيوية غير المستدامة. ويطبق مبدأ التعاقب للتأكد من استخدام الكتلة الحيوية وفقًا لأعلى قيمة مضافة اقتصادية وبيئية.