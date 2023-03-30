فون دير لاين: علاقاتنا مع الصين أهم بكثير من أن تتعرض للخطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأت رئيسة المفوضية الاوروبية، أورسولا فون دير لاين أن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين “أهم بكثير من أن تتعرض للخطر بالفشل في تحديد سبل الانخراط السليم بوضوح”.

وقالت فون دير لاين في خطاب الخميس حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في حدث بتنظيم من المؤسستين الفكريتين معهد مركاتور لدراسات الصين (MERICS) ، ومركز السياسة الأوروبية (EPC)”من الواضح أن علاقتنا أصبحت أكثر بعدًا وأكثر صعوبة في السنوات الأخيرة. لقد شهدنا منذ فترة طويلة تشديدًا متعمدًا للغاية للموقف الاستراتيجي العالمي للصين. والآن ترافقت مع زيادة في إجراءات أكثر جزما من أي وقت مضى”.

ورأت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي أن “الصين بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، تتحمل مسؤولية حماية المبادئ والقيم التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة ومسؤولية لعب دور بناء في تعزيز سلام عادل. لكن هذا السلام لا يمكن أن يكون عادلاً إلا إذا كان قائمًا على الحفاظ على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”.