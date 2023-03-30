فون دير لاين: ليس من مصلحة أوروبا فك الارتباط مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشارت رئيسة المفوضية الاوروبية، أورسولا فون دير لاين إلى أن نفوذ الصين “يمتد إلى جميع القارات والمؤسسات العالمية، وطموحاتها أكبر ومن خلال مبادرة الحزام والطريق، هي أكبر مقرض للدول النامية وقوتها الاقتصادية والصناعية والعسكرية تمنعنا من الاعتقاد بأنها لا تزال دولة نامية”.

وأضافت في كلمة بمقر مركز السياسة الأوروبية (EPC) في بروكسل، قبل زيارة مزمعة لبكين الأسبوع القادم، “لقد سمعنا ذلك في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما قال الرئيس شي جين بينغ لمؤتمر الحزب الشيوعي أنه بحلول عام 2049 يريد أن تصبح الصين أول قوة عالمية في ‘القوة الوطنية والنفوذ الدولي.

وشددت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي على الأهمية البالغة لـ”ضمان الاستقرار الدبلوماسي وفتح خطوط الاتصال مع الصين”، وقالت “لا أعتقد أنه من الممكن، ولا في مصلحة أوروبا، فك الارتباط مع الصين”، وبالتالي “نحن بحاجة إلى التركيز على تقليل المخاطر وليس فك الاقتران”.

وأعلنت فون دير لاين أن هذه هي أسباب زيارة ستقودها قريبًا إلى بكين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منوهة بأن كيفية “استمرار الصين في التفاعل مع حرب بوتين سيكون عاملاً حاسماً في العلاقة” مع الاتحاد الأوروبي.