الكرسي الرسولي: البابا في تحسن تدريجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن المتحدث باسم الكرسي الرسولي، ماتيو بروني اليوم الخميس أن “البابا فرنسيس استراح جيدًا أثناء الليل”، وذلك في أول ليلة أمضاها بمستشفى (جيميللي) الكاثوليكي التعليمي بالعاصمة روما بعد أن شعر أمس بضيق في التنفس.

وقال المتحدث: “الوضع السريري للبابا يتحسن تدريجياً والعلاجات المخطط لها مستمرة”،

وحسب مصادر غير رسمية، فإن الالتهاب الذي يعاني منه البابا “خفيف للشعب الهوائية ولم ينتج عنه انصباب”، حيث تم التحقق من ذلك عبر أشعة مقطعية للقلب والرئتين.

وبحسب مصادر بالمستشفى، فإن الالتهاب ناجم عن فيروس، ولا يزال من غير المعروف عدد الأيام التي سيقضيها في المستشفى.