رئيس إيني: الآثار الاقتصادية للحرب بأوكرانيا مرئية للجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للغاز، كلاوديو ديسكالزي إن “الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا مرئية للجميع، سواء بالنسبة للجزء الصناعي أو للعائلات في كل أنحاء العالم”.

وأشار ديسكالزي، خلال حدث اقتصادي اليوم الخميس، إلى أن تداعيات الحرب طالت “التضخم وسلسلة التوريد والتكاليف وفاقمت أزمة الطاقة باختفاء 170 مليار متر مكعب من الغاز” الروسي من الأسواق، “مع ارتفاع هائل في الأسعار وتكهنات وعدم يقين بشأن القدرة على ملء المخزونات ” لمواجهة فصل الشتاء.

وأضاف “بمجرد ملء المخزونات ووضع أوروبا لسقف افتراضي، بعد سبعة أشهر من إصرار إيطاليا، انحسرت المضاربة وتراجعت أسعار الغاز إلى حوالي 40 يورو لكل ميغاواط/ساعة، التي تظل أعلى من 17-20 يورو قبل جائحة كوفيد-19، ولكن أفضل من الـ70-80 يورو في مرحلة انتعاش ما بعد كوفيد”.

ولكن الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة الإيطالي يرى أن أوروبا “لا تزال تحت ضغط كبير، فنحن ندفع 7 أضعاف سعر الغاز في الولايات المتحدة و 3- 4 مرات مقارنة بالشرق الأقصى، الذي يمكن أن يتزود الآن بالغاز من روسيا”.