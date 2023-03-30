رئيسة المفوضية الأوروبية: قلق كبير حيال الوضع في شينجيانغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-قالت رئيسة المفوضية الاوروبية، أورسولا فون دير لاين إن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في إقليم شينجيانغ تشكل مصدر قلق بالغ”.

جاء ذلك في كلمة لها الخميس بمقر مركز السياسة الأوروبية (EPC) في بروكسل، مشيرة بهذا الصدد إلى التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان عن منطقة شينجيانغ الإيغورية ذات الأغلبية المسلمة والذي اتهم السلطات في بكين بارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” هناك.

وقالت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي إن “الطريقة التي تمتثل بها الصين لالتزامات حقوق الإنسان الدولية ستكون بمثابة اختبار آخر لكيفية ومدى تعاوننا مع الصين”.