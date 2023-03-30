تاياني: نعمل من أجل السلام بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن مساع لإحلال السلام بين كييف وموسكو.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تصريحات للصحفيين “نحن نعمل من أجل السلام. فهناك دعوة من (الرئيس الاوكراني) زيلينسكي إلى (نظيره الصيني) شي جين بينغ” لزيارة أوكرانيا و”نأمل أن يقبل ذلك لأن دور الصين مهم للغاية”.

وأضاف “بهذا المعنى، أكدت التزامنا لوزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن”.

وأشار تاياني إلى أن “المؤتمر الكبير في روما في 26 نيسان/أبريل حول إعادة إعمار أوكرانيا، التي ستكون جزءًا من الاتحاد الأوروبي”.