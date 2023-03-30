مفوض أوروبي: الوضع الاقتصادي أفضل من التوقعات ولكنه ليس مثاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- لفت المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني إلى “إن نمو الاقتصاد الأوروبي في عام 2022 بمعدل 3.5% والاقتصاد الإيطالي 3.9% يعد نتيجة رائعة حقًا، لا سيما إذا وضعنا في الحسبان أن نمونا فاق نمو الولايات المتحدة والصين”.

وقال جينتيلوني، مخاطبا عبر تقنية الاتصال المرئي (منتدى روما للاستثمار 2023) “لقد تجاوزنا ما اعتبره كثيرون شتاء سخطنا وصوره البعض في صيف العام الماضي بسيناريو كارثي للاقتصاد الأوروبي”. وأضاف “لم ينقطع التيار الكهربائي والركود والبطالة الجماعية لم يتحققا”، ولكن “الوضع ليس مثاليا بالطبع”.

وقال المفوض الأوروبي، الرئيس الأسبق لحكومة يسار الوسط في إيطاليا، “الانتعاش لا يزال هشًا والإطار الجيوسياسي منقسم: التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وكذلك عدم اليقين”.

وتوقع جينتيلوني “نموا للاقتصاد الإيطالي والأوروبي على حد سواء، أقل من 1 في المئة”، وقال “بالتأكيد لن سنكون راضين عن ذلك”.