تاياني: لا لأوروبا بقيادة ألمانية-فرنسية فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-في إشارة إلى مسألة النفوذ والمحاور في أروقة الاتحاد الأوروبي، رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه “من الصواب ألا توجد أوروبا فقط بمحرك دفع فرنسي-ألماني”.

وقال تاياني، مخاطبا منتدى الحوار الإيطالي الإسباني التاسع عشر المنعقد في روما اليوم الجمعة، “أوروبا ليست كيانًا مجردًا ويجب أن تكون متوازنة، وأن تكون أيضًا أوروبا شمال-جنوب، وليس فقط بقيادة ألمانية-فرنسية”.

ورأى وزير الخارجية أن “على عاتق إيطاليا وإسبانيا مهمة سياسية تتمثل في طرح بعض المشاكل الأكثر حساسية بالنسبة لنا في نقاش الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “أنا أؤمن بمبادرات (أوروبية) مشتركة في شمال إفريقيا وأيضا للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية وزيادة تلك النظامية”.