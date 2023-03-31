وزير الخارجية الإيطالي يدعو لـ”خطة مارشال” لصالح أفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن الحاجة إلى خطة لدعم القارة الافريقية على غرار (خطة مارشال) التي نفذتها الإدارة الامريكية لمساعدة دول أوروبية على التعافي في أعقاب الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية.

وقال تاياني، مخاطبا الجمعة النسخة الـ19 لمنتدى الحوار الإيطالي-الاسباني بمقر بلدية روما، “نحن بحاجة إلى خطة مارشال لجعل القارة الأفريقية تنمو لمواجهة مشاكل المناخ والحرب والجوع وإلا سنجد أنفسنا أمام موجات متزايدة من الهجرة”.

وحذر رئيس الدبلوماسية الإيطالية من النفوذ الصيني والروسي في القارة السمراء وسياسة بكين وموسكو “الافتراسية”، وقال “ينبغي أن تستثمر أوروبا، وإلا ستأخذ الصين وروسيا مكاننا”، في افريقيا التي “ننظر إليها على أنها قارة صديقة”.