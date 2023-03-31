جوزيبي كونتي: الحكومة فشلت بشأن إدارة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-وصف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، رئيس حركة خمس نجوم المعارضة، جوزيبي كونتي إدارة الحكومة الحالية لملف الهجرة بـ”الفاشلة”.

وقال كونتي، على هامش حملة انتخابات إقليمية “فيما يتعلق بموضوع الهجرة، الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً”.

وأشار كونتي إلى أن “حكومة يمين الوسط قالت إن لديها وصفة جاهزة للتصدي للهجرة غير النظامية وهي الحصار البحري الذي من شأنه أن يحل كل المشاكل، ولكن بدلا من ذلك تضاعفت تدفقات المهاجرين أربع مرات”.

وأضاف كونتي “بعد قولي هذا، نأمل أن تتمكن أوروبا بشكل ملموس من تشكيل آلية إدارة جماعية أوروبية للهجرة”

وكانت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني قد قالت في مقابلة أجرتها معها صحيفة محلية اليوم الجمعة “ليس لدي أي نية للتنازل لإيديولوجية الاستسلام التي جعلتنا نخضع لأوروبا بشأن المهاجرين، وهي قضية حاسمة بالنسبة لمستقبل الأمة”.