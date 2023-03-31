إيطاليا ترحب بموافقة تركيا على انضمام فنلندا للناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحبت الحكومة الإيطالية على لسان وزير الدفاع غويدو كروزيتّو بمصادقة البرلمان التركي على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال الوزير، على هامش زيارته لمدينة باليرمو (مقاطعة صقلية) الجمعة لافتتاح ثكنة عسكرية “إنها خطوة إلى الأمام ومرحب بها لأنها توسع حلف شمال الأطلسي. مع ذلك، فهي مؤشر على حالة ترهب وصعوبة تعيشها أوروبا هذه هي اللحظة” بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأردف “الجانب الإيجابي توسع الأسرة الأطلسية والجانب الآخر يدعونا للتفكير في الظروف الأمنية التي هي أسواء من عام مضى”.

وقد أعلن الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ أن انضمام الدولة الإسكندنافية للحلف سيتحقق رسميا خلال أيام، بعد تلقي الضوء الأخضر من تركيا وهي أخر دولة في الناتو يقر برلمانها عملية الانضمام.